F1 - Verstappen : La punchline improbable de son ex !

Pierrick Levallet

Tout est relancé dans la course au titre en F1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Etats-Unis le week-end dernier, sa cinquième victoire de la saison. Le Néerlandais a ainsi réduit l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général. Par la même occasion, le quadruple champion du monde a impressionné Daniel Ricciardo, son ex-coéquipier chez Red Bull.

«Ce gamin est tellement fort» « Pendant ce temps, Max est en train d’appeler le restaurant pour demander que son steak soit cuit à point pour ce soir. [...] Max est hallucinant. Ce gamin est tellement fort, même si je ne fais qu’énoncer l’évidence. Il rend vraiment ce championnat encore plus excitant qu’il ne l’était déjà avec Oscar et Lando » a confié Daniel Ricciardo dans des propos rapportés par F1i.