Kylian Mbappé a signé, le PSG lui fait un coup de filou !

En 2022, alors qu'on pensait Kylian Mbappé parti pour le Real Madrid, le PSG officialisait la prolongation de Kylian Mbappé. Le Français avait alors pris la pose avec Nasser Al-Khelaïfi en tenant un maillot floqué jusqu'en 2025. En réalité, la prolongation de Mbappé courait jusqu'en 2024. Comment expliquer cela ? Dominique Séverac est revenu dessus.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà promis à la Casa Blanca en 2022. Finalement, à la surprise générale, le Français avait cédé au forcing du Qatar, acceptant de prolonger au PSG. C'est alors que le club de la capitale avait annoncé un nouveau contrat jusqu'en 2025. La réalité était quelque peu différente puisque Mbappé était lié jusqu'en 2024 avec la possibilité ou non à sa guise de prolonger d'un an avec le PSG.

« Ils annoncent qu'il va rester quasiment toute la vie alors que... » Le PSG a donc voulu tromper tout le monde en annonçant 2025 pour la prolongation de Kylian Mbappé. A ce propos, à l'occasion du podcast Le Code, Dominique Sévérac a confié : « Ils annoncent qu'il va rester quasiment toute la vie alors qu'il a signé deux ans plus une année en option. Il a signé en vrai jusqu'en 2024, l'année en option, que lui seul peut lever est jusqu'en 2025 ».