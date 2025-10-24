F1 - Clash avec Verstappen : «Il faut être impitoyable», Lewis Hamilton lance les hostilités !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen reste sur quatre sacres d'affilée aux championnats du monde de Formule 1. Vainqueur du Grand Prix des Etats-Unis dimanche dernier, la star de l'écurie Red Bull est revenue dans la course au championnat. A 40 points d'Oscar Piastri et à cinq Grands Prix du final de la saison, le Néerlandais menace les deux pilotes McLaren. Lewis Hamilton a mis les pieds dans le plat.

Sur les cinq derniers Grands Prix de Formule 1, Max Verstappen en a remporté 3 et a toujours figuré dans le pire des cas sur le podium. Ce qui a permis au quadruple champion du monde en titre de recoller au classement des pilotes et de continuer à rêver d'une cinquième couronne. Une éventualité tout bonnement impensable cet été. Oscar Piastri et Lando Norris qui faisaient cavaliers seuls voient la Red Bull de Verstappen dans leurs rétroviseurs désormais à cinq Grands Prix du dénouement de la saison à Abu Dhabi le 7 décembre prochain.

«Il faut aussi être impitoyable. C'est ce qu'est Max» Seulement 40 points séparent Max Verstappen du leader du classement Oscar Piastri. Septuple champion du monde, Lewis Hamilton sait ce que c'est de se battre pour un titre avec Max Verstappen. Invité à s'exprimer sur la bataille entre les pilotes McLaren et le Néerlandais, le 44 de Ferrari a donné un conseil précis à Norris ainsi que Piastri. « Je ne suis pas vraiment du genre à leur donner des conseils, mais dans ce cas précis, c'est difficile quand on fait partie de l'équipe. La pression est forte. Il faut aussi être impitoyable. C'est ce qu'est Max, il va leur prendre ça s'ils ne font pas de même. Ils doivent pousser et vous devez puiser dans vos ressources pour, tout d'abord, être capable de tenir tête à quelqu'un comme Max et à la voiture qu'il pilote actuellement. Mais aussi, pour que l'un ou l'autre d'entre eux puisse prendre l'avantage, vous savez que la régularité est essentielle, et vous l'avez vu chez Max lors des dernières courses ».