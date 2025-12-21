Divorce à Marseille : Un joueur de l’OM confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Doublure de Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange bénéficie d'un temps de jeu très limité puisqu'il n'a disputé que trois rencontres cette saison. Par conséquent, le portier numéro 2 de l'OM n'écarte pas l'idée d'un départ durant le mercato d'hiver bien qu'il se sente très bien à Marseille comme il l'a confié.

Cette saison encore, Jeffrey De Lange est la doublure de Geronimo Rulli à l'OM. Mais à chaque fois qu'il joue, il est très performant ce qui pourrait générer une forme de frustration pour le portier néerlandais qui joue très peu. C'est la raison pour laquelle il ouvre la porte à un départ.

Jeffrey De Lange ouvre la porte à un départ « Dans la vie, on ne sait jamais. Bien sûr, je veux rester parce que je suis heureux ici, mais on ne peut rien promettre dans le football. Ce que tu dis aujourd’hui peut changer demain. Je suis très bien à l’OM et je n’ai aucune envie de partir, mais il faut rester lucide : tout peut arriver », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer son faible temps de jeu.