Clash au PSG : Ousmane Dembélé dit stop !

Sacré Ballon d'or 2025 en septembre dernier, Ousmane Dembélé a été blessé à deux reprises depuis le coup d'envoi de la saison. Son retour à la compétition après sa diminution au mollet ne se passe pas comme prévu puisque le staff de Luis Enrique se montre précautionneux. Un peu trop au goût de Dembélé.

Tottenham, Monaco, Rennes et Flamengo. Depuis son retour de blessure au mollet, Ousmane Dembélé n'a pas figuré une seule fois dans le onze de départ de Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain et son staff prône la précaution et estiment que le Ballon d'or 2025 n'est tout bonnement pas apte à commencer sur le plan physique.

«Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter» De quoi créer un malaise entre Ousmane Dembélé et l'entraîneur. C'est l'information divulguée par le journaliste de Canal+ Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club vendredi. « Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter, pour enchainer, gagner du rythme et devenir performant ».