Dembélé : L’annonce très inquiétante pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, Ousmane Dembélé a fourni beaucoup d'efforts pour porter son équipe vers les sommets et remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L'attaquant français a même reçu le Ballon d'Or 2025 mais depuis le début de la saison, la situation est devenue beaucoup plus compliquée pour lui.

En délicatesse avec son physique depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a dû déployer de gros efforts. Il semble en payer le prix fort actuellement et il a du mal à revenir à son niveau. Pour Sidney Govou, il faut même se préparer à le voir galérer à récupérer ce niveau qui lui avait permis de briller.

« Le niveau que Dembélé avait atteint la saison dernière, c’était exceptionnel » Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé n'avait pas forcément le potentiel pour aller décrocher un Ballon d'Or. Véritable leader du PSG la saison dernière, l'attaquant de 28 ans était en état de grâce. Mais cette période semble terminée... « Le niveau que Dembélé avait atteint la saison dernière, c’était exceptionnel. Au-dessus des attentes. L’année dernière, tout lui réussissait. Aujourd’hui, je vois mal Dembélé retrouver ce niveau » alerte Sidney Govou dans le Late Football Club sur Canal+.