Un crack explose à l’étranger, l’OM est dégoûté !

En effectuant ses débuts en professionnel avec le RB Leipzig le 6 décembre dernier contre l’Eintracht Francfort (6-0), Samba Konaté a « fait mal au coeur » de Pablo Longoria. L’attaquant âgé de seulement 16 ans était passé par l’OM et cela a donné des regrets au président marseillais, alors que le club veut de plus en plus miser sur ses jeunes.

À l’avenir, Pablo Longoria veut d’autres Robinio Vaz, Darryl Bakola ou Tadjidine Mmadi. Trois joueurs formés à l’OM, ou arrivés en post-formation, et qui ont réussi à se faire une place dans le groupe de Roberto De Zerbi, qui les a utilisé à plusieurs reprises cette saison.

«On veut continuer dans cette direction avec le centre de formation» « Il faut travailler avec cohérence et unité. Il y a une évolution importante, je suis très content du travail de Titou (Hasni, directeur du centre de formation) et de l’implication de Medhi (Benatia). Si tu t’impliques à travailler avec des jeunes, ça se reproduit avec l’équipe première. La chose la plus difficile est d’avoir le courage de les mettre sur le terrain. On veut continuer dans cette direction avec le centre de formation. On veut des talents locaux plus importants », a déclaré le président de l’OM jeudi en conférence de presse.