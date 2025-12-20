OM : C’est terminé pour Longoria, la décision qui fait enrager !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le président de la LFP Vincent Labrune, le syndicat des arbitres s’est également étonné de la décision de la FFF de revenir sur sa plainte déposée contre Pablo Longoria. Le Safe a écrit à Philippe Diallo afin d’exprimer son mécontentement et se sent lâché par la Fédération française de football.

Auteur de propos polémiques envers l’arbitrage le 22 février dernier après une défaite de l’OM à Auxerre (0-3), Pablo Longoria avait fait l’objet d’une plainte commune entre le LFP et la FFF, déposée le 12 mai. Une plainte que la Fédération française de football a décidé de retirer, en ne payant pas sa consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris.

Après Labrune, au tour du Safe d’écrire à Diallo Une décision dont s’est étonné Vincent Labrune dans un courrier envoyé à Philippe Diallo et révélé par L’Equipe. Après le président de la LFP, c’est Bastien Dechepy, président du syndicat des arbitres, qui a écrit au président de la FFF, rappelant que l’une de ses priorités « affichées encore récemment lors de l’Assemblée Fédérale » était la défense du corps arbitral.