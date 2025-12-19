OM : Elle refuse de payer, c'est la fin pour Pablo Longoria !

En février dernier, Pablo Longoria avait complètement craqué après la défaite 3-0 de l’OM face à l’AJ Auxerre. Le président marseillais avait fortement critiqué l’arbitrage de Ligue 1, allant jusqu’à parler de corruption. La LFP et la FFF avaient par la suite décidé de porter plainte contre le dirigeant espagnol, mais la Fédération française de football ne portera finalement pas plainte car elle n’a pas payé sa consignation judiciaire.
Si aujourd’hui la situation est plutôt apaisée à l’OM, ce n’était pas le cas en février dernier. Au soir d’une défaite 3-0 contre l’AJ Auxerre, Pablo Longoria avait complètement craqué. Le président marseillais s’en était pris à l’arbitrage de Jérémy Stinat avec des mots assez forts.
« C'est la corruption totale dans ce Championnat de merde »
« Ligue de merde, Championnat de merde, tous corrompus. Quelle corruption ! C'est la corruption totale dans ce Championnat de merde (...) C'est un Championnat de merde (...) Corruption ! », s’était écrié Pablo Longoria dans les couloirs de l’Abbé Deschamps. Des propos qui avaient alors valu au président de l’OM une suspension de neuf mois de la part de la commission de discipline de la LFP.
La FFF ne portera pas plainte
Suite à cette sortie, la LFP et la FFF avaient décidé de porter plainte pour diffamation contre Pablo Longoria le 12 mai dernier. Finalement, la Fédération française de football n’ira pas au bout de la démarche et ne déposera donc pas plainte car elle n’a pas payé sa consignation judiciaire. Une décision qui a surpris le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, qui a écrit une lettre à son homologue de la FFF, Philippe Diallo, que L’Équipe a pu consulter. « Dans le cadre du suivi de cette plainte, nous avons donc été extrêmement surpris d'apprendre que la FFF n'avait pas réglé la consignation auprès du Tribunal judiciaire de Paris, actant par conséquent l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile. Alors que nos actions sur cette thématique étaient jusqu'à présent conduites conjointement, nous ne pouvons que regretter votre décision de vous retirer de cette affaire, qui aurait a minima mérité une discussion avec la LFP et le Safe (syndicat des arbitres), dont les plaintes se retrouvent maintenant affaiblies. » Visiblement, les relations sont toujours tendues entre les deux instances.