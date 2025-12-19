OM : Elle refuse de payer, c'est la fin pour Pablo Longoria !

Alexis Brunet

En février dernier, Pablo Longoria avait complètement craqué après la défaite 3-0 de l’OM face à l’AJ Auxerre. Le président marseillais avait fortement critiqué l’arbitrage de Ligue 1, allant jusqu’à parler de corruption. La LFP et la FFF avaient par la suite décidé de porter plainte contre le dirigeant espagnol, mais la Fédération française de football ne portera finalement pas plainte car elle n’a pas payé sa consignation judiciaire.

Si aujourd’hui la situation est plutôt apaisée à l’OM, ce n’était pas le cas en février dernier. Au soir d’une défaite 3-0 contre l’AJ Auxerre, Pablo Longoria avait complètement craqué. Le président marseillais s’en était pris à l’arbitrage de Jérémy Stinat avec des mots assez forts.

« C'est la corruption totale dans ce Championnat de merde » « Ligue de merde, Championnat de merde, tous corrompus. Quelle corruption ! C'est la corruption totale dans ce Championnat de merde (...) C'est un Championnat de merde (...) Corruption ! », s’était écrié Pablo Longoria dans les couloirs de l’Abbé Deschamps. Des propos qui avaient alors valu au président de l’OM une suspension de neuf mois de la part de la commission de discipline de la LFP.