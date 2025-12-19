Coup de foudre avec Zinedine Zidane, l'aveu sans tabou !

Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers en ce début de saison 2025-2026, Himad Abdelli a été logiquement sélectionné pour disputer la prochaine CAN avec l'Algérie. Appelé par Vladimir Petkovic (62 ans), le milieu de terrain de 26 ans a avoué que Zinedine Zidane était son idole de jeunesse.
Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Himad Abdelli enchaine les performances XXL avec le SCO d'Angers. Ce qui n'a pas échappé à Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie.
Himad Abdelli se lâche sur Zinedine Zidane
Séduit par les prestations d'Himad Abdelli, Vladimir Petkovic a décidé d'inclure son nom dans sa liste de joueurs convoqués pour disputer la CAN 2025. Avant de fouler les pelouses du Maroc, le milieu de terrain de 26 ans a déclaré sa flamme à Zinedine Zidane
«C’est celui qui a fait kiffer la plupart des gens de ma génération»
« Quelles sont tes sources d’inspiration ? Zinedine Zidane, c’est celui qui a fait kiffer la plupart des gens de ma génération. C’est vraiment le mec qui s’en foutait des stats. Il voulait faire du beau jeu sur le terrain, montrer ses qualités. Et après, les buts et les passes décisives sont venues », a confié Himad Abdelli lors d'un entretien accordé à Foot Mercato ce vendredi. S'il n'a jamais joué avec Zinedine Zidane, l'international algérien partage le même vestiaire que son fils, Luca Zidane, qui a choisi de défendre les couleurs des Fennecs.