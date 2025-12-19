«Ce n’est pas normal» : L’étrange relation annoncée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Doublure de Geronimo Rulli depuis qu’ils ont rejoint l’OM à l’été 2024, Jeffrey de Lange s’est exprimé à propos de sa relation avec l’international argentin, ce vendredi en conférence de presse. Une relation qu’il considère comme étrangement bonne, même si le gardien âgé de 27 ans a bien l’intention de tout faire pour jouer le plus possible.

Titulaire a trois reprises en Ligue 1 cette saison, Jeffrey de Lange devrait de nouveau avoir l’opportunité de jouer dimanche, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France entre l’OM et Bourg-en-Bresse. Le gardien âgé de 27 ans était d’ailleurs présent ce vendredi en conférence de presse et a logiquement été interrogé sur son statut de doublure de Geronimo Rulli.

« Je suis prêt tout le temps » « Pour moi, ce n’est pas si difficile de rester concentrer parce que je m’entraîne tous les jours de manière acharnée et chaque semaines c’est la même chose, il y a une possibilité que je joue. Donc de rester concentré ce n’est pas un problème moi honnêtement. Je suis prêt tout le temps », a déclaré Jeffrey de Lange, avant de revenir sur sa relation avec Geronimo Rulli. Une relation qui se passe étrangement bien.