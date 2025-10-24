F1 - Ferrari : Changement en 2026, Charles Leclerc annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Troisième au classement général des constructeurs cette saison, Ferrari peine à rejoindre les sommets malgré l’arrivée de Lewis Hamilton, devancée par Mercedes et McLaren. À l'approche du Grand Prix du Mexique, Charles Leclerc reste toutefois optimiste quant à une amélioration significative en 2026, avec l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations de la F1.

Malgré l’arrivée de Lewis Hamilton, Ferrari est encore loin de ses objectifs, avec une troisième place au classement des constructeurs, devancé par Mercedes et surtout McLaren, qui pointe en tête grâce aux prestations d’Oscar Piastri et Lando Norris. Avant le Grand Prix du Mexique ce week-end, Charles Leclerc est revenu sur la saison réalisée par la Scuderia, parfois source de moqueries.

« Nous devons continuer » « C’est comme ça, a déclaré le Monégasque, rapporté par Nextgen-Auto. Je suis dans l’équipe depuis 2019 et je sais que ce genre de moqueries ou de rumeurs est toujours exagéré. Est-ce que j’apprécie cela ? Non, bien sûr que non. Je pense que personne dans l’équipe n’apprécie cela. Nous préférerions nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Mais c’est ainsi. Ferrari est très spéciale, car chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, cela prend des proportions incroyables. Mais cela vaut également dans le sens inverse, et cela rend plus difficile la gestion de ces hauts et ces bas lorsque vous pilotez pour une équipe comme Ferrari. C’est aussi ce qui la rend spéciale, et nous devons veiller à ce que ce genre de choses ne nous affecte pas. Je ne pense pas que cela ait été le cas, car nous avons passé un excellent week-end à Austin, compte tenu de tout ce qui se passait autour de l’équipe, ce qui n’était pas facile. Nous avons fait du bon travail en tant qu’équipe pour y parvenir, et nous devons continuer ainsi. »