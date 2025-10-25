F1 - Alpine : Pierre Gasly balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Chez Alpine, les semaines se suivent et se ressemblent. L’écurie française n’arrive pas vraiment à redresser la barre. Et le Grand Prix du Mexique s’annonce une nouvelle fois compliqué ce week-end. Pierre Gasly s’est d’ailleurs livré sur son calvaire sur la piste de Mexico, avouant qu’il ne savait pas pourquoi sa monoplace était moins performante sur ce circuit.

«J’avais du mal avec la monoplace» « De mon côté, c’était très compliqué lorsque j’ai retrouvé le volant pour la deuxième séance. C’était probablement l’une des sessions les plus dures de la saison. Pour une raison inconnue, j’avais du mal avec la monoplace » a d’abord lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.