PSG : Départ d'Hakimi, c’est officiel pour son remplaçant !

Blessé début novembre, Achraf Hakimi a quitté le PSG. En effet, le latéral droit est parti avec le Maroc disputer la CAN. Si en son absence, Luis Enrique a fait confiance à Warren Zaïre-Emery, le coach espagnol a pris une grosse décision en titularisant le tout jeune David Boly ce samedi soir en Coupe de France.

Cela fait bientôt deux mois que le PSG est privé de l’une de ses plus grandes stars. Blessé face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a subi une grosse entorse de la cheville. Une blessure sérieuse pour le Marocain, qui devrait cependant pouvoir participer à la CAN qui débute ce dimanche soir avec les Lions de l’Atlas.

Luis Enrique doit composer sans Hakimi En son absence, Luis Enrique a décidé de faire pleinement confiance à Warren Zaïre-Emery. Milieu de terrain de formation, le crack né en 2006 a parfaitement assumé son rôle, retrouvant son meilleur niveau, et faisant partie des hommes forts du PSG sur cette première partie de saison. Mais le coach espagnol dispose également d’une autre option.