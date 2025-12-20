61M€ : C’est «historique» entre le PSG et Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parti en conflit du PSG en 2024, Kylian Mbappé n'avait pas encore réglé toutes ses affaires. Le club de la capitale a été condamné mardi à verser 61M€ à son ancien buteur par le conseil de prud'hommes de Paris, confirmant ainsi le conflit. Pierre Ménès rappelle qu'il s'agit d'un montant historique.

En attaquant le PSG pour des salaires impayés sur la fin de son parcours au club, Kylian Mbappé a vu le conseil des prud'hommes trancher en sa faveur mardi dernier. L'attaquant français va donc récupérer 61M€, une somme importante qui constituerait un record d'après Pierre Ménès.

Mbappé fait plier le PSG L'année dernière, Kylian Mbappé avait quitté le PSG avec le sentiment d'un soulagement important. L'attaquant français n'avait pas encore tout réglé avec son ancien club, lui réclamant une belle somme. D'ailleurs pour Pierre Ménès, cette condamnation est tout simplement incroyable. « En tout cas, c’est une histoire assez triste. Même si évidemment, ça reste un montant historique. A part l’affaire Kerviel, il n’y a jamais eu de condamnation aussi forte aux prud’hommes » commente-t-il sur sa chaîne YouTube.