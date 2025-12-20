Le PSG en colère, coup de pression à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM entre 2001 et 2003, Frank Leboeuf espère que son ancien club réussira à se mêler à la course au titre cette saison. C’est le RC Lens qui passera la trêve hivernale en tête du classement, mais le champion du monde 1998 estime que si le PSG « commence à s’énerver », alors il n’aura pas de concurrence.

11 fois champion de France lors des 13 dernières saisons, le PSG sera-t-il concurrencé cette année dans la course au titre, comme ont réussi à le faire l’AS Monaco (2017) et le LOSC (2021) ? C’est pour le moment le RC Lens qui est premier du classement, avec un point d’avance sur les Parisiens et cinq sur l’OM et Lille, troisièmes à égalité.

« Je trouve qu'il y a vraiment un espoir » « L’OM a des chances de titiller le PSG et Lens pour le titre ? Je l’espère en tout cas. Je pense que quelque chose peut se passer, il y a des joueurs de grande qualité. Ce que fait De Zerbi, ça ressemble à quelque chose. Le club s’est remis sur des bases sérieuses. Je trouve qu'il y a vraiment un espoir, et avec l’apport des supporters, tout peut arriver », a confié Frank Leboeuf, dans un entretien accordé à MadeInFOOT.