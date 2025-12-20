Le PSG en colère, coup de pression à l’OM !

Joueur de l’OM entre 2001 et 2003, Frank Leboeuf espère que son ancien club réussira à se mêler à la course au titre cette saison. C’est le RC Lens qui passera la trêve hivernale en tête du classement, mais le champion du monde 1998 estime que si le PSG « commence à s’énerver », alors il n’aura pas de concurrence.
11 fois champion de France lors des 13 dernières saisons, le PSG sera-t-il concurrencé cette année dans la course au titre, comme ont réussi à le faire l’AS Monaco (2017) et le LOSC (2021) ? C’est pour le moment le RC Lens qui est premier du classement, avec un point d’avance sur les Parisiens et cinq sur l’OM et Lille, troisièmes à égalité.
« Je trouve qu'il y a vraiment un espoir »
« L’OM a des chances de titiller le PSG et Lens pour le titre ? Je l’espère en tout cas. Je pense que quelque chose peut se passer, il y a des joueurs de grande qualité. Ce que fait De Zerbi, ça ressemble à quelque chose. Le club s’est remis sur des bases sérieuses. Je trouve qu'il y a vraiment un espoir, et avec l’apport des supporters, tout peut arriver », a confié Frank Leboeuf, dans un entretien accordé à MadeInFOOT.
« Si le PSG s’énerve, il est tout seul »
S’il espère voir l’OM se mêler à la course au titre, l’ancien marseillais (2001-2003) estime en revanche que c’est le PSG qui a encore les cartes en main : « Après ça va être compliqué, parce que comme chaque année, si le PSG commence à s’énerver, il y a personne qui peut les battre, et ça on le sait tous. Il faut d’abord que le PSG s’endorme pour que le RC Lens ou l’OM puissent prétendre à les titiller. Ce qui arrive en ce moment, c’est aussi parce que ces équipes sont au top, bravo à elles. Mais on sait qu’à un moment donné, c’est une réalité, si le PSG s’énerve, il est tout seul. »