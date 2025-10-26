F1 - Verstappen : «Mauvais», ça balance sur Red Bull !

Pierrick Levallet

En début de saison, Red Bull a fait face à de nombreuses difficultés. Tout semble néanmoins être rentré dans l’ordre au sein de l’écurie autrichienne. Max Verstappen est désormais plus à même de se battre pour le titre. Le retour en puissance de l’équipe n’a toutefois pas vraiment surpris Lando Norris, qui s’attendait à ce qu’elle se reprenne en main.

«Ils n'ont jamais été aussi mauvais que ça» « Ils ont dans leur équipe des personnes très intelligentes qui ont remporté plusieurs championnats du monde, et ils n'ont jamais été aussi mauvais que ça. Ils n'ont jamais été bien loin derrière. Max a fait beaucoup de pole positions au fil de l'année, donc ce n'est pas comme s'ils avaient été mauvais » a d’abord confié le pilote de McLaren dans des propos rapportés par Motorsport.com.