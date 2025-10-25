Transfert de folie en F1 : La grosse annonce sur Verstappen et Mercedes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant de longues semaines, plusieurs rumeurs concernant Max Verstappen ont agité le paddock. Annoncé très proche de Mercedes dans un gros transfert avant la saison 2026, le Néerlandais a finalement annoncé qu’il resterait chez Red Bull. Patron de McLaren, Zak Brown a de nouveau commenté cette éventualité en direct du Mexique.

Dans une saison 2026 qui promet déjà de nombreuses révolutions, Max Verstappen a annoncé la couleur. Le quadruple champion du monde a confirmé qu’il poursuivrait bien l’aventure chez Red Bull. Pourtant, quelques semaines plus tôt, Sky Italia annonçait un accord entre le quadruple champion du monde et Mercedes.

Verstappen n’ira pas chez Mercedes L’écurie allemande dirigée par Toto Wolff rêverait du Néerlandais. Cependant, Mercedes a également confirmé de son côté que George Russell et Kimi Antonelli seront les pilotes alignés pour la saison prochaine. Néanmoins, cela n’empêche pas certains visages de la Formule 1 comme Zak Brown de commenter ces rumeurs.