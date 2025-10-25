Transfert de folie en F1 : La grosse annonce sur Verstappen et Mercedes !

Durant de longues semaines, plusieurs rumeurs concernant Max Verstappen ont agité le paddock. Annoncé très proche de Mercedes dans un gros transfert avant la saison 2026, le Néerlandais a finalement annoncé qu’il resterait chez Red Bull. Patron de McLaren, Zak Brown a de nouveau commenté cette éventualité en direct du Mexique.
Dans une saison 2026 qui promet déjà de nombreuses révolutions, Max Verstappen a annoncé la couleur. Le quadruple champion du monde a confirmé qu’il poursuivrait bien l’aventure chez Red Bull. Pourtant, quelques semaines plus tôt, Sky Italia annonçait un accord entre le quadruple champion du monde et Mercedes.
Verstappen n’ira pas chez Mercedes
L’écurie allemande dirigée par Toto Wolff rêverait du Néerlandais. Cependant, Mercedes a également confirmé de son côté que George Russell et Kimi Antonelli seront les pilotes alignés pour la saison prochaine. Néanmoins, cela n’empêche pas certains visages de la Formule 1 comme Zak Brown de commenter ces rumeurs.
« J’ai cru pendant longtemps que Max irait chez Mercedes »
« J’ai cru pendant longtemps que Max irait chez Mercedes après cette saison, mais cela n’arrivera absolument pas. Ces derniers temps, il n’a en fait plus été question du futur de Verstappen. Cela dit quelque chose de ses performances et de celles de Red Bull, et de son niveau. Max semble meilleur que jamais en ce moment. Nous le prenons donc extrêmement au sérieux dans la course au titre. Ce serait très stupide de ne pas le faire », a ainsi confié le patron de McLaren au Telegraaf.