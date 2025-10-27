F1 - Transfert avec Verstappen : Red Bull confirme, c'est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annoncé depuis quelques jours, l'officialisation du nom du second pilote Red Bull devrait intervenir après le Grand Prix du Mexique qui a eu lieu ce week-end. Par conséquent, c'est désormais imminent et Helmut Marko a confirmé que l'annonce allait tomber prochainement. Et Yuki Tsunoda n'a pas marqué de point ce week-end dans sa bataille à distance avec Isack Hadjar.

C'est l'une des dernières questions majeures concernant la grille pour 2026 : Qui sera le coéquipier de Max Verstappen ? Un baquet qui se joue entre Yuki Tsunoda et Isack Hadjar. Et au Mexique, le Japonais n'a pas marqué les esprits puisqu'il a terminé onzième dimanche après avoir échoué en Q2 en qualifications samedi. Par conséquent, Helmut Marko a tiré la sonnette d'alarme.

Hadjar ou Tsunoda, Red Bull confirme « Cela n’a certainement pas été agréable pour Tsunoda. Tsunoda a encore été éliminé des qualifs lors de la deuxième session, terminant 11e. Il s’améliore progressivement, ses résultats continuent de progresser, mais il est toujours plus loin derrière en qualifications qu’en course. Il doit apprendre à contrôler cela », a confié le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.