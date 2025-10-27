F1 - Transfert avec Verstappen : Red Bull confirme, c'est imminent !

Comme annoncé depuis quelques jours, l'officialisation du nom du second pilote Red Bull devrait intervenir après le Grand Prix du Mexique qui a eu lieu ce week-end. Par conséquent, c'est désormais imminent et Helmut Marko a confirmé que l'annonce allait tomber prochainement. Et Yuki Tsunoda n'a pas marqué de point ce week-end dans sa bataille à distance avec Isack Hadjar.
C'est l'une des dernières questions majeures concernant la grille pour 2026 : Qui sera le coéquipier de Max Verstappen ? Un baquet qui se joue entre Yuki Tsunoda et Isack Hadjar. Et au Mexique, le Japonais n'a pas marqué les esprits puisqu'il a terminé onzième dimanche après avoir échoué en Q2 en qualifications samedi. Par conséquent, Helmut Marko a tiré la sonnette d'alarme.
Hadjar ou Tsunoda, Red Bull confirme
« Cela n’a certainement pas été agréable pour Tsunoda. Tsunoda a encore été éliminé des qualifs lors de la deuxième session, terminant 11e. Il s’améliore progressivement, ses résultats continuent de progresser, mais il est toujours plus loin derrière en qualifications qu’en course. Il doit apprendre à contrôler cela », a confié le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
Dénouement imminent !
Une sortie qui est donc assez inquiétante pour Yuki Tsunoda d'autant plus que dans le même temps, Helmut Marko s'est montré très élogieux envers Isack Hadjar qui avait signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres : « Il montre encore qu’il est comme Max. Il ne lui faut pas longtemps pour aller chercher les limites d’une piste. Ensuite tout le monde a pris la mesure de l’adhérence et il est revenu à sa position en Q2 et Q3 ». Autrement dit, tout laisse à penser qu'Isack Hadjar prendra la place de Yuki Tsunoda chez Red Bull en 2026. « Nous évaluerons tout après le Grand Prix, puis nous annoncerons notre décision », conclut Helmut Marko, confirmant ainsi que l'attente ne sera plus très longue.