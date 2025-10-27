F1 - Lewis Hamilton : Le coup de gueule de Ferrari !

Pierrick Levallet

Si le Grand Prix du Mexique a été plutôt réussi pour Charles Leclerc, on ne peut pas vraiment dire qu’il l’a été du côté de Lewis Hamilton. Victime d’une pénalité, le septuple champion du monde a terminé à la huitième position. Ferrari a d’ailleurs poussé un coup de gueule concernant la sanction infligée au pilote de 40 ans.

«Je pense que ce n'est pas très bien géré» « Cela nous a coûté la quatrième place... La pénalité est une chose, c'est sûr, nous n'avons pas suivi les consignes du directeur de course. Mais dix secondes, je ne me souviens pas que quelqu'un ait pris dix secondes. Si on considère, si on a une vue d'ensemble, et que l'ont dit que Max a coupé le virage avant, il a coupé la chicane dans l'herbe, 100 mètres. Je pense que ce n'est pas très bien géré, honnêtement » a d’abord pesté Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par Motorsport.com.