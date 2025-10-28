«J’aurais pu les tuer» : Stupeur en F1, un drame évité de justesse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un drame a été évité de justesse dimanche lors du Grand Prix du Mexique de Formule 1, alors que deux commissaires de course ont traversé la piste, manquant d’être percutés par la monoplace de Liam Lawson. La FIA a ouvert une enquête pour éclaircir cet incident.

Dimanche soir, Lando Norris a remporté le Grand Prix du Mexique, de quoi lui permettre de prendre la tête du classement général et de devancer d’un point son coéquipier Oscar Piastri. Si l’accent est mis sur le sportif quelques jours après la course, la 20e manche de la saison aurait pu virer au drame avec la présence de deux commissaires de course sur la piste, passés tout proche de la monoplace de Liam Lawson, qui venait d’effectuer un passage aux stands après trois tours. « Mec. Oh mon Dieu, tu te moques de moi ? Tu as vu ça ? J’aurais pu les tuer, bordel », a-t-il lâché à son ingénieur à la radio.

« Je n’ai jamais vu ça, c’est totalement inacceptable » « Honnêtement, je n’arrivais pas à croire ce que je voyais. J’ai bloqué la voiture, je suis sorti et, au premier virage, il y avait deux types qui traversaient la piste en courant. J’ai failli en percuter un, honnêtement, c’était vraiment dangereux. Il y a eu un malentendu, mais je n’avais jamais connu ça auparavant, a confié Liam Lawson après la course, au micro de la BBC. Je n’ai jamais vu ça, c’est totalement inacceptable. On ne peut pas autoriser des commissaires à courir sur la piste en pleine course ».