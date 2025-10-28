F1 - Transfert avec Gasly : Coup de théâtre chez Alpine ?

Pierrick Levallet

Pour Alpine, les semaines se suivent et se ressemblent cette saison. Bonne dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française pourrait changer de pilotes pour l’année 2026. L’équipe avait des doutes sur Franco Colapinto ces derniers temps. Le coéquipier de Pierre Gasly a néanmoins fait savoir qu’Alpine avait peut-être changé d’avis à son sujet.

Pierre Gasly pourrait être épaulé par quelqu’un d’autre la saison prochaine. Ces derniers temps, Alpine avait des doutes sur Franco Colapinto. Le pilote de 22 ans n’arrivait pas à convaincre ses dirigeants. L’écurie française explorait donc quelques pistes pour trouver un nouveau coéquipier à Pierre Gasly pour 2026. L’Argentin a néanmoins fait savoir que l’équipe avait peut-être changé d’avis à son sujet.

«Il n’y a pas beaucoup de rumeurs chez nous» « Mon avenir chez Alpine ? Chacun a son opinion, n’est-ce pas ? Et je pense que ces derniers temps, du moins, ces opinions ne sont pas très fondées. Il n’y a pas beaucoup de rumeurs chez nous, il ne se passe pas grand-chose. Tant mieux, mais je reste prudent, cela ne prouve rien » a d’abord expliqué Franco Colapinto dans des propos rapportés par NextGen-Auto.