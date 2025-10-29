F1 - Gasly/Alpine : La fin est attendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

15e du Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly avait du mal à masquer sa frustration dimanche. Le pilote français de l'écurie Alpine a hâte de mettre un terme à cette saison afin de se consacrer sur le prochain exercice, marqué par l’introduction de nouvelles réglementations qui pourraient permettre à son équipe de se relancer.

Pierre Gasly attend avec impatience la fin de la saison et ne s’en cache pas. Dimanche, le Français a terminé 15e du Grand Prix du Mexique, un résultat tout sauf surprenant quand on sait qu’Alpine privilégie le prochain exercice, marqué par l'introduction de nouvelles réglementations, au détriment de la saison actuelle. « Personnellement, j'ai toujours dit depuis le début de l'année que si ça ne dépendait que de moi, je mettrais tout sur 2026 et je serais prêt à sacrifier cette année. Je ne vais pas changer de discours », confiait Gasly il y a quelques semaines.

« Je me demande comment nous avons réussi à nous battre avec certaines voitures » Conscient de la situation actuelle, Pierre Gasly a tout de même du mal à ne pas afficher sa frustration après les courses. « Au final nous sommes juste trop lents, expliquait le pilote Alpine après le GP du Mexique, dans des propos rapportés par Motorsport. J'ai réussi à prendre un bon départ, j'ai dépassé deux ou trois voitures. Au bout de cinq ou six tours, j'ai été dépassé et ensuite nous étions seuls à l'arrière. Donc oui, c'était assez long après. Je me demande comment nous avons réussi à nous battre avec certaines voitures. Regardez Bearman en quatrième position. À un moment cette année, j'avais réussi à montrer le bout de mon nez là-haut. En ce moment, c'est très loin de ça. »