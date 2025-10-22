F1 - Officiel : Alpine remplace Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

En difficulté cette saison en F1, Pierre Gasly va céder sa place chez Alpine... temporairement. La première séance des essais libres du Grand Prix du Mexique sera dédiée aux rookies. Le pilote de 29 ans va ainsi laisser son baquet à Paul Aron. Le Français a d’ailleurs confirmé lui-même la chose.

Pierre Gasly n’y arrive pas cette saison en F1. Le pilote de 29 ans est victime de sa monoplace chez Alpine. L’écurie française peine à développer une voiture capable de rivaliser avec les autres en piste. L’équipe est d’ailleurs dernière du classement constructeur et ne parvient pas à enrayer cette mauvaise dynamique. Pierre Gasly va d’ailleurs céder temporairement son baquet lors du Grand Prix du Mexique.

Paul Aron remplace Pierre Gasly au Mexique La première séance des essais libres sera en effet dédiée aux rookies. Max Verstappen sera remplacé par Arvin Lindblad chez Red Bull, Antonio Fuoco va prendre la place de Lewis Hamilton chez Ferrari... Pierre Gasly va lui aussi céder son baquet. Paul Aron sera au volant de sa monoplace chez Alpine. Le Français a d’ailleurs confirmé lui-même la chose.