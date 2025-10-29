F1 - Verstappen : La clause secrète qui confirme son transfert ?

Pierrick Levallet

S’il s’est relancé dans la course au titre, Max Verstappen voit son avenir être toujours incertain chez Red Bull. Le Néerlandais va rester au sein de l’écurie autrichienne en 2026, mais pourrait partir en 2027. Le quadruple champion du monde est notamment annoncé du côté de chez Mercedes, et une clause dans le contrat de George Russell pourrait confirmer son transfert.

Après avoir vécu une première partie de saison plus délicate que d’habitude, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre cet été. Le Néerlandais réduit peu à peu l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. Mais malgré cela, l’avenir du quadruple champion du monde chez Red Bull demeure incertain. Max Verstappen sera encore au sein de l’écurie autrichienne en 2026, mais pourrait partir en 2027. George Russell dispose d’ailleurs d’une clause secrète dans son contrat, qui pourrait confirmer le transfert du Néerlandais s’il ne se montre pas assez performant.

«Nous avons une clause spécifique» « C'est quelque chose que je n'ai en fait jamais dit publiquement, mais le contrat fait que si je suis performant [en 2026], nous avons une clause spécifique stipulant que si j'atteins [un objectif], nous renouvellerons automatiquement pour 2027. Donc mon baquet pour 2027 est entre mes mains. On ne me mène pas en bateau ici. Nous ne serons pas dans la même situation qu'il y a six mois. Si je suis performant - et je ne veux pas entrer dans les détails - mais si je performe, alors je resterai, à 100% » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.