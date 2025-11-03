F1 : Hamilton et Leclerc, la belle promesse chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement, Ferrari se trouve au deuxième rang du classement des constructeurs. Grâce à ses bonnes prestations récentes, l’écurie italienne a dépassé Mercedes dans cette course à la deuxième place derrière McLaren. Pour Günther Steiner, ancien directeur chez Haas, Charles Leclerc et Lewis Hamilton font la différence face aux écuries adverses. Explication.

Traversant une saison 2025 extrêmement compliquée, Ferrari peut néanmoins se soulager avec le championnat des constructeurs. Si McLaren, intouchable cette saison, l’a déjà remporté, l’écurie italienne est désormais à la lutte avec Mercedes et Red Bull pour la seconde place qui reste importante.

Ferrari deuxième du championnat constructeur Grâce notamment aux deux podiums réalisés par Charles Leclerc aux États-Unis et au Mexique, Ferrari a repris la deuxième place du classement des constructeurs. Pour Günther Steiner, grâce au Monégasque et à Lewis Hamilton, la Scuderia battra ses concurrents pour cette seconde place alors que la saison touche à sa fin.