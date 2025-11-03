F1 : Hamilton et Leclerc, la belle promesse chez Ferrari !

Actuellement, Ferrari se trouve au deuxième rang du classement des constructeurs. Grâce à ses bonnes prestations récentes, l’écurie italienne a dépassé Mercedes dans cette course à la deuxième place derrière McLaren. Pour Günther Steiner, ancien directeur chez Haas, Charles Leclerc et Lewis Hamilton font la différence face aux écuries adverses. Explication.
Traversant une saison 2025 extrêmement compliquée, Ferrari peut néanmoins se soulager avec le championnat des constructeurs. Si McLaren, intouchable cette saison, l’a déjà remporté, l’écurie italienne est désormais à la lutte avec Mercedes et Red Bull pour la seconde place qui reste importante.
Ferrari deuxième du championnat constructeur
Grâce notamment aux deux podiums réalisés par Charles Leclerc aux États-Unis et au Mexique, Ferrari a repris la deuxième place du classement des constructeurs. Pour Günther Steiner, grâce au Monégasque et à Lewis Hamilton, la Scuderia battra ses concurrents pour cette seconde place alors que la saison touche à sa fin.
« Ils ont le meilleur duo de pilotes »
« Je pense que Ferrari va finir deuxième, vous savez pourquoi ? Parce qu’ils ont le meilleur duo de pilotes. Mercedes a un bon duo, mais [avec] un rookie. On ne peut pas être injuste envers Kimi [Antonelli], mais c’est un rookie après tout. Chez Red Bull, normalement, un seul pilote marque des points », a ainsi confié l’ancien directeur de Haas dans des propos relayés par F1Only.