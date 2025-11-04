F1 : Catastrophe pour Max Verstappen, c'est déjà fini ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il ne cesse de se rapprocher des McLaren dans la course pour le titre, Max Verstappen n'a toutefois plus le droit à l'erreur. Avec 36 points de retard sur Lando Norris, à quatre courses de la fin de la saison, le pilote Red Bull a conscience qu'un week-end catastrophique au Brésil mettrait fin à ses chances de remporter un cinquième sacre consécutif.

Depuis quelques semaines, Max Verstappen profite de chaque week-end de course pour grapiller son retard sur le leader du championnat du monde. Désormais, il possède 36 points de retard sur Lando Norris et 35 sur Oscar Piastri. La dynamique est clairement positive pour le pilote Red Bull mais alors qu'il ne reste que 116 points à distribuer jusqu'à la fin de la saison, Max Verstappen n'a plus le droit à l'erreur et un week-end catastrophique au Brésil pourrait sonner le glas de ses espoirs de titre mondial. Avant Interlagos, le quadruple champion du monde s'est prononcé sur sa situation.

Verstappen n'a plus le droit à l'erreur au Brésil « Le Brésil est un endroit spécial pour moi, non seulement à cause des courses incroyables et des grands moments que j’y ai vécus, mais aussi parce que ma belle-famille vient de là-bas. Il peut y pleuvoir très fort, ce qui donne parfois des courses complètement folles, comme celle de l’an dernier où nous avons gagné après nous être qualifiés 17e. C’était une victoire chargée d’émotion et un moment important dans le championnat », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.