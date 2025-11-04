F1 - Verstappen : Le mariage parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Après une première partie de saison délicate, Max Verstappen a repris du poil de la bête. Le pilote de Red Bull s’est totalement relancé dans la course au titre à partir de l’été. Le Néerlandais et le reste de l’équipe se sont unis sous un même but commun. Et pour Jonathan Wheatley, leur association fonctionne à la perfection.

La première partie de saison a été délicate pour Max Verstappen. Le Néerlandais vivait un véritable calvaire à cause de sa monoplace. Mais depuis cet été, tout va beaucoup mieux pour le quadruple champion du monde. Le pilote de Red Bull s’est totalement relancé dans la course au titre, et ne cesse de réduire l’écart qui le sépare d’Oscar Piastri et Lando Norris. Pour Jonathan Wheatley, l’association entre Max Verstappen et le reste de l’écurie autrichienne fonctionne presque à la perfection.

«C’est un champion du monde accompli» « Je ne sous-estimerai jamais Max Verstappen dans aucune situation imaginable. [...] J’ai eu la chance de travailler avec Max alors qu’il était très jeune, et j’ai vraiment adoré cette collaboration, cette aventure. Voir sa maturité grandir... c’est étrange d’en parler ainsi aujourd’hui parce qu’il est désormais complet. C’est un champion du monde accompli. Un talent extraordinaire » a d’abord confié l’ancien dirigeant de chez Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.