F1 - Transfert : C'est terminé pour Lewis Hamilton, Ferrari a choisi son remplaçant !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l'engouement suscité par son transfert retentissant, la première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de convaincre. A tel point que les premières rumeurs concernant une non prolongation de son contrat commencent à sortir. Et la Scuderia aurait même déjà une idée bien précise du pilote qui remplacera le septuple champion du monde.

Malgré une montée en puissance depuis quelques courses, Lewis Hamilton court toujours derrière son premier podium chez Ferrari . Par conséquent, le pilote britannique est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert ultra-médiatique. Et alors qu'il possède une option dans son contrat pour 2027, celle-ci pourrait bien ne pas être activée par la Scuderia.

C'est effectivement la bombe lâchée par ESPN qui révèle que Ferrari ne cherche pas pour le moment à prolonger le contrat de Lewis Hamilton qui s'achève en 2026. Bien sûr, la situation pourrait évoluer si jamais le septuple champion du monde venait à retrouver le rythme la saison prochaine. Mais pour le moment, il ne serait pas question de lever l'option pour 2027 présente dans le contrat du Britannique. « La décision concernant l’avenir de Hamilton à Maranello est déjà prise. La fin est proche, et son successeur serait déjà choisi », écrit même le quotidien autrichien Österreich.

Oliver Bearman, l'élu choisi par Ferrari ?

Le Corriere della Sera avance le nom de George Russell. Le pilote britannique, dont la relation avec Toto Wolff se serait refroidie, a prolongé son contrat chez Mercedes d'une saison seulement, avec lui aussi une option pour 2027. Un départ qui pourrait d'ailleurs faire les affaires de Mercedes qui rêve d'attirer Max Verstappen depuis plusieurs mois.

Toutefois, la piste la plus crédible pour remplacer Lewis Hamilton mène à une solution interne. En effet, les performances d'Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy, ne passent pas inaperçues. Quatrième au Mexique, le pilote britannique continue d'impressionner alors qu'il est prêté chez Haas pour les saisons 2025 et 2026. Autrement dit, à l'issue de la saison prochaine, Ferrari peut très bien le récupérer. « Le jour où un baquet se libérera chez Ferrari, je suis convaincu que Bearman le prendra », estime d'ailleurs Martin Brundle, ancien pilote de F1 et consultant de Sky Sports. D'ailleurs, même chez Haas on imagine clairement le jeune pilote britannique récupérer un volant chez la Scuderia. « Oliver est un pilote Ferrari, et nous l’avons en prêt pour au moins deux ans. Je le vois clairement comme un futur pilote Ferrari », a récemment confié Ayao Komatsu, directeur de l'écurie Haas. Autrement dit, la menace se précise pour Lewis Hamilton.