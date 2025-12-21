Kylian Mbappé : La surprise inattendue à Liverpool !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi 20 décembre marquait le 27e anniversaire de Kylian Mbappé et pour l’occasion, l’attaquant du Real Madrid a reçu une petite dédicace en provenance de l’Angleterre. Buteur lors de la victoire de Liverpool face à Tottenham (1-2), Hugo Ekitike a rendu hommage à son ancien coéquipier au PSG, qu’il côtoie désormais en équipe de France.

En déplacement sur la pelouse de Tottenham ce samedi pour le compte de la 17e journée de Premier League, Liverpool a pu compter sur ses deux attaquants recrutés à prix d’or l’été dernier pour l’emporter (1-2). C’est d’abord Alexander Isak qui s’est illustré en ouvrant le score, son deuxième but seulement cette saison en championnat.

Ekitike buteur avec Liverpool… Avant que Richarlison ne réduise l’écart à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, Hugo Ekitike avait permis à Liverpool de faire le break après l’ouverture du score de son coéquipier. La onzième réalisation toutes compétitions confondues pour l’international français (6 sélections) avec les Reds, la huitième en Premier League.