F1 - Transfert avec Verstappen : Coup de théâtre chez Red Bull ?

La saison prochaine, Red Bull pourrait changer son duo de pilotes. Max Verstappen est assuré de rester, mais on ne peut pas en dire autant de Yuki Tsunoda. Le Japonais a donc fait de gros efforts pour améliorer son rythme ces dernières semaines. Et cela pourrait pousser l’écurie autrichienne à changer d’avis au sujet de son avenir.
D’ici 2026, le duo de pilotes pourrait changer chez Red Bull. Si Max Verstappen est assuré de rester la saison prochaine, on ne peut pas dire que Yuki Tsunoda fasse vraiment l’unanimité. Ces derniers temps, la tendance était même à une arrivée d’Isack Hadjar, qui fait sensation avec Racing Bulls. Le Japonais a néanmoins fait de gros efforts ces dernières semaines pour hausser son rythme.
«Je tourne à un rythme très proche de Max»
« Lors des deux derniers week-ends, la voiture s’est montrée excellente en rythme de course. Je tourne à un rythme très proche de Max et je me sens en confiance avec les mises à jour que nous avons faites. Si je parviens à être constant lors des deux qualifications, nous pourrions nous placer dans une bonne position pour le Sprint et la course. Ce week-end, il s’agira d’aider l’équipe à marquer un maximum de points au championnat Constructeurs et de soutenir Max autant que possible » a d’ailleurs confié Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
Red Bull va changer d'avis pour le coéquipier de Verstappen ?
Si le pilote de 25 ans poursuit sur cette lancée, Red Bull pourrait changer d’avis au sujet de son avenir. Laurent Mekies a récemment fait savoir que l’écurie autrichienne avait repoussé sa décision pour le futur coéquipier de Max Verstappen afin de ne mettre la pression sur personne. Yuki Tsunoda devrait donc avoir l’occasion de prouver qu’il peut parfaitement épauler le quadruple champion du monde. Rendez-vous lors du Grand Prix du Brésil.