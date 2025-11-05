F1 - Leclerc et Hamilton virés : Ferrari a choisi deux nouveaux pilotes !

Alors que Ferrari connaît une nouvelle saison compliquée, 2026 sera une année charnière. Si les résultats ne suivent toujours pas, l'écurie italienne pourrait entreprendre des changements drastiques. Frédéric Vasseur est déjà sur la sellette, mais Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont également menacés à en croire la presse italienne.
Comme depuis quelques années, Ferrari n'arrive plus à se mêler à la course au titre. Largement battue par McLaren au classement des constructeurs, l'écurie italienne se bat avec Mercedes et Red Bull pour la deuxième place. Et chez les pilotes, ce n'est pas beaucoup mieux puisque ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton n'ont été en mesure d'espérer rivaliser avec pour une victoire en course cette saison. Une situation qui pourrait engendre de nombreux changements dans un futur proche, Frédéric Vasseur étant déjà sur la sellette pour 2026.
Bearman - Russell, le futur duo de pilotes chez Ferrari ?
Ce n'est pas le cas des pilotes, qui seront les mêmes la saison prochaines, mais qu'en sera-t-il en 2027 ? Selon le Corriere della Sera, Ferrari commence sérieusement à scruter le marché pour changer ses pilotes. Et le média italien avance même déjà deux noms. A commencer par celui de George Russell qui a certes prolongé son contrat chez Mercedes mais dont la relation avec Toto Wolff s'est clairement refroidie à cause des discussions pour la signature de Max Verstappen. Et l'autre piste, encore plus sérieuse, mène à Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy, et prêté jusqu'en 2026 chez Haas. Autrement dit, Ferrari pourra récupérer le pilote britannique à l'issue de la saison prochaine, sans rien négocier.
«Je le vois clairement comme un futur pilote Ferrari»
C'est d'ailleurs une piste que Martin Brundle, ancien pilote de F1 et consultant de Sky Sports, prend très au sérieux : « Le jour où un baquet se libérera chez Ferrari, je suis convaincu que Bearman le prendra ». Chez Haas on voit très rapidement Oliver Bearman rejoindre la Scuderia. « Oliver est un pilote Ferrari, et nous l’avons en prêt pour au moins deux ans. Je le vois clairement comme un futur pilote Ferrari », a récemment confié Ayao Komatsu, directeur de l'écurie américaine. Un duo 100% britannique Russell-Bearman pour remplacer Charles Leclerc et Lewis Hamilton en 2027 serait donc l'option envisagée par Ferrari.