F1 - Leclerc et Hamilton virés : Ferrari a choisi deux nouveaux pilotes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Ferrari connaît une nouvelle saison compliquée, 2026 sera une année charnière. Si les résultats ne suivent toujours pas, l'écurie italienne pourrait entreprendre des changements drastiques. Frédéric Vasseur est déjà sur la sellette, mais Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont également menacés à en croire la presse italienne.

Comme depuis quelques années, Ferrari n'arrive plus à se mêler à la course au titre. Largement battue par McLaren au classement des constructeurs, l'écurie italienne se bat avec Mercedes et Red Bull pour la deuxième place. Et chez les pilotes, ce n'est pas beaucoup mieux puisque ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton n'ont été en mesure d'espérer rivaliser avec pour une victoire en course cette saison. Une situation qui pourrait engendre de nombreux changements dans un futur proche, Frédéric Vasseur étant déjà sur la sellette pour 2026.

Bearman - Russell, le futur duo de pilotes chez Ferrari ? Ce n'est pas le cas des pilotes, qui seront les mêmes la saison prochaines, mais qu'en sera-t-il en 2027 ? Selon le Corriere della Sera, Ferrari commence sérieusement à scruter le marché pour changer ses pilotes. Et le média italien avance même déjà deux noms. A commencer par celui de George Russell qui a certes prolongé son contrat chez Mercedes mais dont la relation avec Toto Wolff s'est clairement refroidie à cause des discussions pour la signature de Max Verstappen. Et l'autre piste, encore plus sérieuse, mène à Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy, et prêté jusqu'en 2026 chez Haas. Autrement dit, Ferrari pourra récupérer le pilote britannique à l'issue de la saison prochaine, sans rien négocier.