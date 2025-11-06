F1 - Ferrari : La punchline qui va rendre fou Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton avait sans doute rêvé mieux. Le Britannique ne se bat presque jamais pour les premières places. Frédéric Vasseur cristallise notamment les critiques pour les résultats du septuple champion du monde. Le Team Principal de la Scuderia a d’ailleurs fait l’objet d’une punchline qui ne devrait pas plaire au pilote de 40 ans.

En débarquant chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière. Le septuple champion du monde est toujours en quête de sa huitième couronne, qui lui permettrait de battre le record du légendaire Michael Schumacher dans l’histoire de la F1. Mais finalement, le Britannique a fait face à de nombreux difficultés au volant de sa monoplace. Frédéric Vasseur cristallise notamment les critiques pour les résultats du pilote de 40 ans. Bernie Ecclestone a d’ailleurs lâché une punchline sur le Team Principal de la Scuderia.

«Fred Vasseur est trop faible» « Le problème, c’est que Ferrari a besoin d’un dictateur à sa tête pour réussir. Tout le monde en Italie parle et se mêle de ce qui est bien et de ce qui est mal. [Fred Vasseur] est trop faible et n’est pas un dictateur » a lancé l’ancien propriétaire de Brabham dans des propos rapportés par F1 Only.