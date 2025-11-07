F1 - Transfert avec Gasly : La réponse cash chez Alpine !

Alors que la fin de la saison 2025 de F1 approche, Franco Colapinto ne sait pas s’il va poursuivre l’aventure chez Alpine. L’écurie française n’a pas encore tranché pour le coéquipier de Pierre Gasly pour l’année prochaine. Le pilote argentin s’est d’ailleurs montré assez clair sur ce qu’il pensait de sa situation en marge du Grand Prix du Brésil.
La fin de saison approche en F1. Et chez Alpine, le flou règne toujours concernant le coéquipier de Pierre Gasly pour l’année prochaine. Franco Colapinto ne sait pas encore s’il sera maintenu, ou s’il sera remplacé par un autre pilote. Ces dernières semaines, le nom de Paul Aron a été évoqué au sein de l’écurie française. L’Argentin s’est d’ailleurs montré plutôt clair concernant sa situation.
«J’essaie de me concentrer sur ce week-end»
« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je vais course par course, et j’essaie de me concentrer sur ce week-end. C’est un circuit et un endroit que j’apprécie beaucoup. Et revenir courir en Formule 1 au Brésil est très spécial pour moi. [...] J’ai beaucoup travaillé avec les gars à l’usine, avec les ingénieurs, et nous avons trouvé une manière de rendre la voiture plus confortable pour moi » a d’abord expliqué Franco Colapinto dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Nous faisons de gros efforts»
« Depuis, nous avons mieux compris nos limites et d’où venaient les problèmes. Je me sens plus à l’aise. Course après course, je me sens mieux, et l’équipe travaille mieux aussi, donc la situation s’est améliorée, même si nous avons perdu un peu de performance en piste. [...] Je veux rester totalement concentré sur cette saison et essayer de finir mieux que l’an dernier. Nous faisons de gros efforts, et nous ferons tout pour leur rendre des résultats » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine. À suivre...