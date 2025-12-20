Kvaratskhelia : Le PSG annule son départ !

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes pour y affronter Vendée Fontenay, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre à laquelle ne participera pas Khvicha Kvaratskhelia. Malade, l’international géorgien n’a pas fait le déplacement avec le reste de ses coéquipiers.
C’est avec un groupe remanié que le PSG se déplace à Nantes ce samedi soir. À la Beaujoire, les Parisiens seront opposés aux amateurs de Vendée Fontenay en 32es de finale de la Coupe de France et devront faire sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, tous les deux convoqués par leur sélection pour la CAN.
Plusieurs absents au PSG
Matvey Safonov, Kang-in Lee et Bradley Barcola sont blessés, alors que Marquinhos a été ménagé et n’a pas fait le déplacement à Nantes, tout comme Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier devait pourtant être présent, mais n’est pas dans le groupe communiqué par le PSG en début d’après-midi.
Kvaratskhelia victime d’un syndrome viral
Selon Le Parisien, l’international géorgien est victime d’un syndrome viral. Khvicha Kvaratskhelia n’était pas en état de pouvoir disputer cette rencontre, ce qui explique pourquoi il n’est pas parti à Nantes avec le reste de ses coéquipiers. Plusieurs Titis seront en revanche présents, comme le jeune ailier de 18 ans Noah Nsoki.