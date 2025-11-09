Verstappen : Un traumatisme est dénoncé, c'est le choc en F1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a montré en l'espace de quelques saisons qu'il faisait partie des plus grands pilotes de l'histoire. Le Néerlandais a toujours su répondre présent dans les grands moments et d'ailleurs, avant ce week-end de compétition, il semblait être en mesure de récupérer un nouveau titre.

A seulement 28 ans, Max Verstappen s'est construit un formidable palmarès ces dernières années en Formule 1. Le pilote néerlandais est déjà cité dans les débats autour du meilleur pilote de l'histoire. Pour Adrian Newey, qui a pu le côtoyer de près chez Red Bull, présente des qualités mentales exceptionnelles.

« C’est une qualité rarissime chez un sportif » Ancien directeur technique de Red Bull de 2005 à 2024, Adrian Newey a eu le temps de voir passer de nombreux pilotes. Et forcément, Max Verstappen a particulièrement retenu son attention. « Max, aujourd’hui, est tout simplement exceptionnel. Il n’a pas eu l’enfance la plus facile, ce n’est un secret pour personne, mais sa maturité est incroyable. Sa capacité à gérer la pression, à l’absorber, est remarquable. Il a cette faculté unique : quoi qu’il se passe dans sa vie, dès qu’il met son casque et qu’il monte dans la voiture, tout le bruit s’éteint. Il ne reste plus que la course. C’est une qualité rarissime chez un sportif » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.