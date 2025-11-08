Red Bull abandonne Verstappen : L'incroyable coup de théâtre au Brésil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il reste seulement quatre Grands Prix de Formule dans ce championnat du monde. Max Verstappen a encore une carte à jouer pour sa remontée fantastique au classement des pilotes, mais a grillé un sacré joker au Brésil. Eliminé dès la première séance de qualifications, le champion du monde laisse un précieux avantage à Lando Norris qui partira en pole position. Il raconte son après-midi cauchemardesque.

Coup de tonnerre au Brésil. Dans la course au titre de champion du monde, Max Verstappen a été éliminé dès la première séance des qualifications. Sur le circuit d'Interlagos, le quadruple champion en titre n'a pas pu se hisser aux premières places sur la grille de départ pour le Grand Prix du Brésil programmé dimanche. La faute à de la sous-performance de sa RB 21.

«La voiture ne tournait pas, pas de traction» Les Red Bull, que ce soit celle de Max Verstappen ou de son coéquipier Yuki Tsunoda, n'ont pas été au rendez-vous puisque les monoplaces partiront respectivement aux 16ème et 19ème places. Un sérieux coup d'arrêt pour le Néerlandais qui se bat toujours pour le titre de champion du monde, se trouvant à 40 points d'Oscar Piastri et 41 de Lando Norris. Au micro de Canal+, après son élimination précoce des séances de qualification, Max Verstappen a dressé un constat alarmant. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Rien, pas d'adhérence. La voiture ne tournait pas, pas de traction. Je me suis fait des chaleurs dans un de mes tours. La voiture est imprévisible. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut (sourire) ».