F1 : C'est fini pour Max Verstappen !

Revenu dans le sillage des McLaren au classement de pilotes, Max Verstappen doit toutefois encore cravacher pour espérer remporter un cinquième titre de champion du monde. Seulement sixième de la qualification pour la course Sprint au Brésil, le pilote Red Bull se montre toutefois très pessimiste.

Cela fait désormais cinq week-end de courses consécutifs que Max Verstappen grappille son retard sur le leader du championnat du monde. Avant de se rendre au Brésil, le Néerlandais pointe à 36 points de Lando Norris. Mais les premiers tous sur le circuit d'Interlagos ne sont pas positifs pour le pilote Red Bull qui doit pourtant absolument terminer devant les McLaren pour conserver ses chances de titre. Seulement sixième de la qualification de la course sprint, Verstappen était donc pessimiste vendredi soir.

Verstappen très déçu par sa Red Bull « La voiture est complètement cassée, elle rebondissait comme un ressort. Elle est tout simplement inconduisible. Beaucoup de vibrations dans la voiture, énormément de problèmes de suspension, pas ce que nous voulons. En plus, nous manquons de grip. Le secteur central est terrible, je n’arrive pas à faire tourner la voiture et je ne peux pas non plus compter sur l’arrière. Pour nous, c’est assez mauvais », lâche-t-il dans des propos rapportés par F1i.