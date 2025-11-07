F1 : Lewis Hamilton valide son successeur chez Ferrari !

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Lewis Hamilton ne cesse d'être commenté. Un départ en 2027 est même évoqué, et le nom d'Oliver Bearman circule avec insistance pour le remplacer. Interrogé sur sa situation, le septuple champion du monde a d'ailleurs adoubé son compatriote.
Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton s'attendait forcément à mieux. Et pour cause, le pilote britannique n'a toujours pas signé le moindre podium en course et semble toujours autant en difficulté au volant de sa monoplace. A tel point qu'un départ à l'issue de la saison prochaine est déjà évoqué et le nom d'Oliver Bearman, auteur d'une très belle saison chez Haas où il est prêté par Ferrari, circule pour le remplacer. Un pilote que Lewis Hamilton apprécie grandement.
Lewis Hamilton s'enflamme pour Oliver Bearman...
« C’était incroyable. J’étais tellement heureux pour lui. Mais aussi, c’était sa première course, et le progrès qu’il a accompli est incroyable. Encore une fois, Ollie est un garçon vraiment sympa. Très abordable, et je pense qu’il a fait un travail phénoménal là-bas. Haas a fait un excellent travail au cours de l’année. Ils se sont évidemment beaucoup développés aussi. Je suis vraiment impatient de voir son avenir », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer son avenir.
... mais dément les rumeurs de départ !
« Normalement, quand on fait un contrat, c’est habituellement l’année d’avant qu’on commence à en parler. Je veux dire, j’ai un contrat assez long. Donc, je suis encore un peu loin de la négociation d’un nouveau contrat pour le moment. Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez mais je ne m’inquiète pas pour la suite », ajoute Lewis Hamilton.