F1 - «C'est étrange», la sortie surréaliste du clan Verstappen !

Ce week-end les pilotes ont rendez-vous sur le circuit d'Interlagos au Brésil pour un nouveau Grand Prix. Après cette course, il ne restera plus que 3 week-ends de compétition et tout reste au possible au classement. Ces derniers mois Max Verstappen a réussi à faire une partie de son retard sur Oscar Piastri et Lando Norris. Pourtant l'Australien comptait une belle avance. Selon Jos Verstappen, Piastri a pu être saboté par McLaren.

La saison 2025 de Formule 1 n'a pas encore livré son verdict. A l'aise en tête du championnat au cours des derniers mois, Oscar Piastri traverse une période difficile et il a même perdu la tête au profit de Lando Norris, son coéquipier chez McLaren, pour un petit point. Dans cette guerre psychologique, Jos Verstappen n'a pas hésité de parler d'un sabotage...

Piastri plombé par McLaren ? 3ème du Grand Prix d'Italie début septembre derrière Verstappen et Norris, Oscar Piastri n'a pas réussi à retrouver le podium d'une course depuis. L'Australien de 24 ans comptait pourtant une avance importante pour devenir champion du monde pour la première fois. La raison de cette période difficile pourrait venir de McLaren. « Je trouve assez étrange ce qui se passe chez McLaren. Piastri ne peut pas avoir soudainement oublié comment piloter, pas vrai ? Si j'étais lui, ou son manager, je taperais au moins une fois du poing sur la table en interne. Parce qu'actuellement, tout le monde se demande s'il peut supporter la pression, et ce n'est pas bon pour votre réputation. La réputation de Piastri dans ce cas-là » déclare Jos Verstappen pour De Telegraaf.