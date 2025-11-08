F1 - Pierre Gasly : Une signature est annoncée, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé depuis plusieurs semaines, le nom du coéquipier de Pierre Gasly est officiellement connu pour 2026. Il s'agira toujours de Franco Colapinto qui a donc été conservé après avoir redressé la barre ces dernières semaines ce qui lui permet de conserver son baquet.

En attendant la décision de Red Bull, le second baquet de l'Alpine était le dernier doute concernant la grille de 2026. Mais le doute est désormais levé. En effet, l'écurie française a confirmé que Franco Colapinto serait le coéquipier de Pierre Gasly la saison prochaine. Une annonce officielle est tombée à 10h43, heure local au Brésil, vendredi. Une heure symbolique puisqu'elle correspond aux numéros des deux pilotes, le 10 pour Gasly et le 43 pour Colapinto. L'Argentin, qui a longtemps tremblé pour son baquet, ne manque pas d'afficher son soulagement.

Colapinto conservé par Alpine « Je suis extrêmement reconnaissant envers Flavio et toute l’équipe pour la confiance qu’ils m’accordent pour faire progresser l’écurie. Depuis mes débuts en Formule 1, je savais, compte tenu du contexte, que le défi serait immense pour conserver ma place dans ce sport. Le chemin a été long et difficile, et je suis très fier de piloter à nouveau pour cette équipe en 2026, aux côtés de Pierre, un équipier exceptionnel dont je pourrai sans aucun doute continuer à apprendre », a-t-il confié dans le communiqué officiel d'Alpine avant de poursuivre.