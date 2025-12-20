Zinedine Zidane : L’histoire d’amour en Algérie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain de 26 ans, Himad Abdelli a été convoqué par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN avec l'Algérie. Ses performances à Angers ont séduit le sélectionneur, lui qui n'a enregistré que 4 sélections jusque-là. Parmi ses grandes inspirations, le natif de Montivilliers en Normandie a cité le nom de Zinédine Zidane.

Véritable légende du football français, Zinédine Zidane a toujours eu une influence importante en Algérie, le pays de ses parents. Le Ballon d'Or 1998 inspire encore beaucoup de joueurs français mais aussi algériens et Himad Abdelli en fait partie. Plutôt bon avec Angers cette saison, l'Algérien disputera la CAN avec l'espoir d'y triompher. Peut-être que le fait d'être inspiré par son idole Zinédine Zidane pourra l'aider...

Himad Abdelli sous le charme de Zinédine Zidane Milieu de 26 ans, Himad Abdelli a débuté au Havre avant d'être recruté par Angers en 2022. En grandissant, il a été inspiré par Zinédine Zidane. « Quelles sont mes sources d’inspiration ? Zinedine Zidane, c’est celui qui a fait kiffer la plupart des gens de ma génération. C’est vraiment le mec qui s’en foutait des stats. Il voulait faire du beau jeu sur le terrain, montrer ses qualités. Et après, les buts et les passes décisives sont venues » avoue-t-il pour Foot Mercato.