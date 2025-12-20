PSG : Départ annulé à l’OM, le gros coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 8 janvier prochain, le PSG et l’OM seront opposés lors du Trophée des champions. Une rencontre qui se tiendra au Koweït et que les supporters marseillais ont décidé de boycotter. Une décision prise en raison du côté « business » de ce match, même si le club leur avait proposé de participer financièrement au déplacement.

Contrairement à Roberto De Zerbi et ses joueurs, les supporters de l’OM ne partiront pas au Koweït le 8 janvier prochain, à l’occasion du Trophée des champions contre le PSG. D’après les informations d’Ici Provence, ils ont pris la décision de boycotter cette rencontre.

Un match au Koweït « pas compatible avec la culture ultra » Le déplacement de 150 supporters était pourtant envisagé, avec une participation de 150€ par personne et 850€ pris en charge par l’OM. Un boycott que les supporters marseillais expliquent par un match « pas compatible avec la culture ultra » et surtout en raison du côté « business » de son organisation au Koweït. Les groupes de supporters ont assuré qu’il n’y avait « aucun problème avec la direction » du club.