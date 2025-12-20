Kylian Mbappé : La fortune gaspillée par le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Engagé dans un long bras de fer avec Kylian Mbappé, le PSG a fini par perdre. En effet, il y a quelques jours, le conseil des prud’hommes a donné raison au buteur du Real Madrid, qui réclamait des salaires et primes impayés à son ancien employeur. Le PSG doit ainsi verser 61M€ à Mbappé alors que Pierre Ménès estime que le club de la capitale aurait pu éviter de se retrouver dans cette situation.

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé a donc tourné en faveur du désormais joueur du Real Madrid. En effet, le conseil des prud’hommes a décidé de condamner le club de la capitale à verser 61M€ au capitaine de l’équipe de France. Le PSG doit s’exécuter sur le champ. Une grosse perte financière pour le club de la capitale…

« Ces 61M€ n’entreront pas dans le fair-play financier » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a commenté cette somme de 61M€ que le PSG doit payer à Kylian Mbappé. C’est alors qu’il a notamment confié : « Il est bien évident que ces 61M€ n’entreront pas dans le fair-play financier. Ce n’est pas un transfert. Evidemment, c’est de l’argent un peu connement foutu en l’air ».