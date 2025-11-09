F1 : Le «désastre» qui menace Ferrari !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'accident de Gabriel Bortoleto, la disqualification de Max Verstappen dès la Q1 et la première qualification de Pierre Gasly de la saison en Q3, ce début de week-end au Brésil fut totalement fou. Pour Ferrari, Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q2 lorsque Charles Leclerc est parvenu à chercher le troisième meilleur temps des qualifications. Pour le Monégasque, la Scuderia est passée toute proche du désastre.

Décidément, les séances de qualification pour le Grand Prix du Brésil ont été totalement folles. Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen a été éliminé dès la première séance des qualifications en conduisant. Lors des six autres épisodes, le Néerlandais allait être sanctionné d'une pénalité pour un changement de bloc moteur. A Interlagos, Verstappen a qualifié sa RB21 de Red Bull comme étant imprévisible. Départ à la 16ème position pour le quadruple champion du monde en titre.

«Ca peut passer d’un week-end désastreux à un très bon week-end en quelques centièmes de secondes» Lewis Hamilton n'a pas fait beaucoup mieux puisque le septuple champion du monde a pris la porte lors de la Q2. Hamilton débutera dimanche à la 13ème position. Un écart de 10 places avec son coéquipier Ferrari qu'est Charles Leclerc. Troisième sur la grille grâce à des changements effectués entre la course Sprint et le début des qualifications. « De très bons tours en Q2 et en Q3, et tout est tellement serré que ça peut passer d’un week-end désastreux à un très bon week-end en quelques centièmes de secondes. Je suis heureux d’avoir réussi à tout mettre bout à bout en Q2 et Q3 ».