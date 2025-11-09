F1 - Ferrari : Le nouveau calvaire de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton avait très certainement rêvé d’une première saison plus radieuse chez Ferrari. À 40 ans, le Britannique espérait relancer sa carrière après son départ de chez Mercedes. Mais le septuple champion du monde fait face à quelques difficultés au volant de sa monoplace. Le Grand Prix du Brésil s’annonce d’ailleurs délicat pour Lewis Hamilton, qui n’a pas manqué de se livrer sur le nouveau calvaire qui l’attend.

«Où je me trouve mentalement ? Pas terrible» « Ma perte de rythme dans les derniers tours de la qualification ? [À cause de] la température des pneus. Tout se fait dans le garage. Les réglages sont bons, mais les pneus n'ont pas fonctionné. Où je me trouve mentalement ? Pas terrible, pas terrible » a d’abord confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.