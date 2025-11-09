F1 : Lewis Hamilton jette l'éponge, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

10 positions sépareront Charles Leclerc de Lewis Hamilton au départ du Grand Prix du Brésil dimanche en Formule 1. Le septuple champion du monde n'a pas atteint la troisième séance des qualifications et s'est montré plus que découragé avant de s'élancer sur le circuit d'Interlagos, une course qu'il affectionne pourtant tant.

« Hammer time ? Ca fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. J'aimerais oui. C'est l'objectif. J'espère que ce week-end sera une nouvelle étape dans la direction que nous prenons depuis quelques courses. J'espère avec le soutien du Brésil, faire du bon boulot ce week-end ». Vendredi, Lewis Hamilton ne dissimulait pas ses grandes ambitions. Au Brésil, où il a déjà entendu à la radio le fameux : « Lewis, it's Hammer time », avait bon espoir de revivre ce moment qui sonne comme une relique du passé.

«Les pneus ne fonctionnaient pas» Néanmoins, Lewis Hamilton partira de très loin, voire trop loin demain sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil. La faute à une élimination du pilote de Ferrari dès la deuxième séance de qualifications. Sans rythme, le septuple champion du monde s'élancera de la 13ème position à Interlagos et a dressé un constat amer. « Je n’avais pas de grip à l’arrière, les pneus ne fonctionnaient pas. Les réglages étaient bons, c’est juste une question de préparation des pneus ».