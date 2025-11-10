F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Le «cauchemar» chez Ferrari !

Le Grand Prix du Brésil a tourné au désastre pour Lewis Hamilton. Pris dans un incident avec Carlos Sainz Jr, le septuple champion du monde a finalement été contraint à l’abandon. Plutôt amer après la course, le Britannique a avoué vivre un cauchemar depuis qu’il a été transféré chez Ferrari.
Pour Lewis Hamilton, le Grand Prix du Brésil est à oublier. En difficulté tout le week-end, le septuple champion du monde a été contraint à l’abandon ce dimanche. Le Britannique a été pris dans un incident avec Carlos Sainz Jr, qui a endommagé sa monoplace. Le pilote de 40 ans a d’ailleurs expliqué qu’il avait bien ressenti un problème avec sa voiture, et qu’il en avait notifié Ferrari.
«Je n’avais aucune chance»
« J’ai eu l’impression que la suspension arrière était cassée, mais l’équipe m’a dit que non. Pourtant, je sentais clairement que quelque chose s’était déplacé. La voiture était déséquilibrée, surtout à haute vitesse, et je perdais énormément d’appui. J’ai essayé de rester proche des gars devant, mais je n’avais aucune chance » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par F1i.
«Je me sens mal pour tout le monde»
Déçu, le Britannique a ensuite avoué qu’il vivait assez mal ses échecs depuis son transfert chez Ferrari. « C’est un week-end à oublier, vraiment. C’est terrible parce que j’adore le Brésil. Toute l’équipe donne tout à chaque course, et repartir les mains vides, c’est déchirant. C’est un cauchemar. Je passe sans cesse du rêve de piloter pour cette équipe incroyable au cauchemar des résultats que nous obtenons. Je me sens mal pour tout le monde, surtout pour Ferrari, car je voulais me battre avec eux pour les points » a-t-il indiqué. Lewis Hamilton attend visiblement 2026 avec impatience.