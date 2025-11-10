F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Le «cauchemar» chez Ferrari !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Brésil a tourné au désastre pour Lewis Hamilton. Pris dans un incident avec Carlos Sainz Jr, le septuple champion du monde a finalement été contraint à l’abandon. Plutôt amer après la course, le Britannique a avoué vivre un cauchemar depuis qu’il a été transféré chez Ferrari.

Pour Lewis Hamilton, le Grand Prix du Brésil est à oublier. En difficulté tout le week-end, le septuple champion du monde a été contraint à l’abandon ce dimanche. Le Britannique a été pris dans un incident avec Carlos Sainz Jr, qui a endommagé sa monoplace. Le pilote de 40 ans a d’ailleurs expliqué qu’il avait bien ressenti un problème avec sa voiture, et qu’il en avait notifié Ferrari.

«Je n’avais aucune chance» « J’ai eu l’impression que la suspension arrière était cassée, mais l’équipe m’a dit que non. Pourtant, je sentais clairement que quelque chose s’était déplacé. La voiture était déséquilibrée, surtout à haute vitesse, et je perdais énormément d’appui. J’ai essayé de rester proche des gars devant, mais je n’avais aucune chance » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par F1i.