F1 : «Ça fait mal», Leclerc craque après l'accident !

3ème au départ du Grand Prix du Brésil ce dimanche, Charles Leclerc a bien réagi en qualifications et pensait pouvoir placer sa Ferrari à la lutte pour le podium voire mieux. Mais le Monégasque a été contraint à l'abandon après une collision avec Kimi Antonelli, victime d'un accrochage avec Oscar Piastri. Le pilote Ferrari n'a pas pu cacher sa déception après la course.

Depuis le début de la saison, les week-ends se ressemblent pour Ferrari. A la fin, il y a souvent eu un goût d'inachevé et de frustration pour les pilotes. Pour Charles Leclerc, le Grand Prix du Brésil ne fera pas exception. Il est sorti de piste après un accident maladroit qui n'était pas de sa faute.

« Ça fait mal » Incapable d'aller chercher la moindre victoire cette saison, Charles Leclerc va quitter le Brésil plein de déception. L'écurie Ferrari a en plus perdu Lewis Hamilton plus tard dans la course, alors que l'écurie avait relevé la tête après un début de week-end compliqué. « Ça fait mal, parce que quand on fait tout le boulot qu'on a fait pendant tout le week-end, qu'on retourne un petit peu la situation sur ce qui s'annonçait un week-end très compliqué après vendredi et qu'on met tous ces efforts-là à la poubelle à cause d'une faute qui n'est pas de notre côté et où on ne peut rien faire, c'est décevant » déclare-t-il après la course d'après des propos rapportés par Motorsport.