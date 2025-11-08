F1 - Charles Leclerc : Le «problème» qui plombe Ferrari !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième du Grand Prix du Mexique il y a deux semaines, Charles Leclerc vise toujours un premier succès en 2025 avec Ferrari. Le pilote monégasque n'a pas connu la meilleure des saisons et au Brésil, les choses ne se déroulent pas forcément comme prévu. En effet, Leclerc n'a pas hésité à dénoncer un problème...

Associé à Lewis Hamilton cette saison, Charles Leclerc n'a pas pu briller autant qu'il le souhaiterait. L'écurie présente des difficultés qui ne permettent bien souvent pas à ses pilotes de s'exprimer de la meilleure des manières pour rivaliser pour la victoire. Le Monégasque a encore confié qu'il y avait des problèmes au Brésil.

Ferrari en difficulté, Charles Leclerc peste encore Si Lewis Hamilton n'a jamais vraiment été en mesure de briller au volant de sa Ferrari cette saison, le bilan est également mitigé pour Charles Leclerc. Ce week-end de compétition n'a pas permis une grande amélioration. « Ce week-end a été très difficile. Malheureusement, nous avons un problème sur les deux voitures que nous ne parvenons pas vraiment à expliquer. Nous perdons beaucoup de temps au tour dans les lignes droites, c’est un mystère. Nous avons plus d’appui aérodynamique que les autres, mais cela n’explique pas l’écart, donc quelque chose ne va pas. Nous ne sommes pas là où nous voulons être et je ne pense pas que ce sera pire qu’hier » confie-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.